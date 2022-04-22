لو عندك مشكلة في النت وعايز تغير الشركة.. اعرف الخطوات المطلوبة

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي من انقطاع الخدمة الخاصة بهم، أو نفاد باقة النت قبل حلول موعد التجديد، ما يجعلهم يبحثون عن حلول تجعلهم يستخدمون الإنترنت المنزلي دون عائق، وخصوصا بعد الاعتماد عليه في العمل والتعليم منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء وبشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير خطوات إلغاء اشتراك الإنترنت من إحدى الشركات للتحويل إلأى شركة أخرى، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات والتي جاءت كالتالي:

خطوات فصل خدمة الإنترنت من شركة الاتصالات

- يقوم الراغب في فصل اشتراك الإنترنت من إحدى الشركات بالتوجه إلى أقرب فرع للشركه المتعاقد معها.

- ثم بعد ذلك يتم تقديم طلب إلغاء الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلية.

- ثم ينتظر العميل انهاء إجراءات فصل الخدمة خلال 30 يوم عمل.

- لا يوجد أي رسوم يجب دفعها إلا في حالة تسجيل غرامة على المستخدم بسبب راوتر أو فواتير موجودة.

- وفي حالة إذا كان المستخدم قد حصل على الراوتر مجانا أو بنظام التقسيط، يجب عليه دفع غرامة في حدود 300 جنيه مصري وهي ثمن الراوتر.

- كما يمكن للمستخدم أن ينتظر لمدة عام على اشتراكه في شركة النت حتى يتجنب دفع الغرامة أو ثمن الراوتر.

خطوات تحويل الإنترنت إلى شركة إنترنت أخرى

- يمكن الذهاب إلى إلى أقرب فرع للشركة التى تريد التعاقد معها.

- ثم يقوم بتقديم طلب اشتراك فى خدمة الإنترنت المنزلية.

- ثم يتم تقديم بعض المستندات مثل صورة بطاقة.

- ثم يتم سداد رسوم الاشتراك المطلوبة وسداد فاتورة أول شهر.

وينتظر المستخدم مدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام ليتم تركيب وتوصيل الخدمة له، وقد تزيد هذه المدة فى بعض الشركات.