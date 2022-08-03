«التموين»: انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات بشكل ملحوظ

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم في المنافذ التموينية قد انخفض بشكل ملحوظ، اليوم، كما هبطت أسعار الدواجن وبيض المائدة في مختلف المنافذ الحكومية والبالغ عددها 40 ألف منفذ حكومي تابعين لوزارة التموين.

«عشماوي»: مصر بها اكتفاء ذاتي فيما يخص صناعة الدواجن وبيض المائدة

وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر بها اكتفاء ذاتي فيما يخص صناعة الدواجن وبيض المائدة، ودائما ما تقوم الحكومة بأدواتها وآلياتها لاستقرار السوق فيما يخص صناعة وتربية الدواجن في مصر.

«عشماوي»: نسعي للارتقاء بالمخزون السلعي فيما يخص السلع الأساسية

واستطرد: «نسعى للارتقاء بالمخزون السلعي فيما يخص السلع الأساسية والتي تصل إلى 28 سلعة حتى يكون موجودا في المخازن للمناورة حال حدوث طفرات سعرية في تلك المنتجات، ومن أجل الارتقاء بالمخزون السلعي، والدولة بتستخدم أدواتها وآلياتها لتكوين احتياطي سلعي للمناورة حال حدوث أزمات، ولإمداد دول أخرى عند الحاجة لتلك السلع، وده شيء حميد».

وأوضح أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتدشين أسواق تخص بيع المنتجات بشكل نصف الجملة للمواطنين، وذلك من أجل تخفيض الأسعار على المواطنين، ونسعى لتعميمها على مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استعانت بالتجربة الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل أسواق الجملة، «هناك توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة النماذج من أسواق نصف الجملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، نحن في احتياج لإنشاء 28 سوقا للجملة بشكل متطور على مستوى الجمهورية».

وتابع: «حاليًا بنتفاوض مع 3 شركات سلاسل تجارية كبيرة تعمل في سلاسل الغذاء، وكل ما يتعلق بالسلع الإلكترونية، حتى يتواجدوا في مصر للتصنيع والبيع في مصر لزيادة المعروض من السلع، وتوفير أفضل المنتجات محليا، ولتحسين الميزان التجاري المصري، والاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل نسبته لـ40% من إجمالي الاقتصاد المصري».