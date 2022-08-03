10 أغسطس.. انطلاق مؤتمر «التغيرات المناخية تحديات وحلول» بالأقصر

تنظم وحدة السكان بمحافظة الأقصر، بالشراكة مع المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، مؤتمر «التغيرات المناخية تحديات وحلول»، وذلك يوم 10 أغسطس، بمركز المؤتمرات الدولية بالأقصر، ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، استعداداً لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.

مبادرات للحد من الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية

وأوضحت رجاء شوقي أحمد، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أن المؤتمر يأتي ضمن حزمة أنشطة وفاعليات تقيمها الوحدة، بالشراكة مع المجتمع المدني ومنصة الأقصر المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، وسوف تقوم الوحدة بإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية، وتقديم الاقتراحات والرؤى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، سوف يعلن عنها خلال جلسات المؤتمر.

وأشار جمال يوسف، أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة جمعية «مفتاح الحياة»، ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في محافظة الأقصر، إلى أن هذا التعاون يُعد اللبنة الأولى في سلسلة شراكات تم الاتفاق عليها مع وحدة السكان بمحافظة الأقصر.

حضور 550 مشاركاً 70% منهم شباب

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمي بالمحافظة، والمنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر يأتي اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية، والاهتمام بالتوعية بآثار التغيرات المناخية، وبناءً على تعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف «العراقي» أن المؤتمر يستهدف التعريف بمفهوم التغيرات المناخية، ومدى الأضرار والآثار الناتجة عنها، وآثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والمياه، وكذلك التعريف بالمشروعات التى تعدها المحافظة والدولة للطاقة النظيفة والمتجددة، للحد من أضرار التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف حضور 550 مشاركاً، منهم 70% من الشباب.

تغيير الخريطة الديموغرافية للسكان في مصر

يأتي تنظيم المؤتمر، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كافة الوزارات والإدارات بالاهتمام بملف التغيرات المناخية، وبناءً على تعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ،وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الذي اختير رئيساً لمؤتمر «التغيرات المناخية تحديات وحلول»، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، التي ستشارك في جلسات المؤتمر بورقة عن التغيرات المناخية ودورها المباشر في تغيير الخريطة الديموغرافية للسكان في مصر.