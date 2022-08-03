إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسمالوط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى القاهرة اسوان، أمام مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة وتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكي بمركز سمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بالقرب من مركز سمالوط، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى.

نقل المصابين للمستشفى التخصصي

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إسعاف المنيا لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل الرقم (4285 ن هـ ر)، قيادة «محمود ع. أ.»، 32 سنة، وبرفقته كل من «صابر ع. أ.»، 46 سنة، و«ملاك غ.»، 59 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهد مركز سمالوط، في وقت سابق أمس الثلاثاء، سقوط شخص يُدعى «محمد وليد»، 29 سنة، سوري الجنسية، من أحد القطارات، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات وجروح سطحية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما شهد الطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية «البرجاية»، سقوط شاب يُدعى «محمد محمود»، 20 سنة، «تباع»، مقيم بمركز أبوقرقاص، من سيارة ربع نقل، مما أدى إلى إصابته بكسور مضاعفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج، فيما فر قائد السيارة هارباً، وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبطه.