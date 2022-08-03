إصابة فتاة سقط بها «أسانسير» من الدور السابع بطنطا

أصيبت فتاة في العقد الثالث من عمرها، تقيم في منطقة «قحافة»، التابعة لدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، بمحافظة الغربية، بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وذلك إثر سقوط «أسانسير» في إحدى العمارات السكنية بها، من الطابق السابع.

نقل المصابة للمستشفى للعلاج

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثاني طنطا، محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، ومعرفة الحالة الصحية للفتاة، والتي تم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي منطقة «قحافة»، التابعة إلى دائرة قسم شرطة ثاني طنطا، يتضمن سقوط أسانسير في إحدي العمارات السكنية، ووجود مواطنين في داخله.

انتقال قوات الحماية المدنية لموقع الحادث

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثاني طنطا، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط أسانسير إحدى العمارات السكنية، من الطابق السابع، وكان يتواجد به إحدى الفتيات في العقد الثالث من عمرها، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وأنها مصابة بعدة كسور وكدمات متفرقة في الجسد، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.