مصرع طفل سقط من أسانسير أحد الأبراج السكنية بأسيوط

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر سقوطه من أسانسير أحد الأبراج السكنية بشارع «العشرين»، في مدينة منفلوط، بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثته إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

تلقي اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل من أسانسير أحد الأبراج بشارع «العشرين»، ووفاته في الحال.

انتقال قوات الشرطة إلى محل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم شرطة منفلوط، وسيارة الإسعاف، إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل يُدعى «ع. ح. ع.»، يبلغ من العمر 6 سنوات، نتيجة سقوطه من الأسانسير ببرج «العتمني»، أول شارع العشرين، بمركز منفلوط، في محافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة منفلوط، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح الدفن، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع فتاتين في انفجار اسطوانة بوتاجاز بأسيوط

وفي وقت سابق اليوم الخميس، لقيت فتاتين مصرعهما نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، أثناء قيامهما بالخبز في قرية «مسارة»، التابعة لمركز ديروط، شمال محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطاراً بالواقعة من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة «مسارة» بانفجار اسطوانة بوتاجاز في المنزل المجاور للنقطة، مما تسبب في اشتعال النيران في المنزل بالكامل، ووجود إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، وبيان تقارير المعمل الفني والجنائي.