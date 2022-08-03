على جهاز تنفسي صناعي.. والدة «نيرة» تشاركها فرحة التخرج: أجمل لحظات حياتي

لحظات رائعة وجميلة عاشتها الطالبة نيرة خالد في حفل تخرجها من كلية تربية جامعة المنوفية، بعد دخول والدتها إلى القاعة، وهي مرتدية قناع الوجه الخاص بالأكسجين الصناعي، ما أدى إلى خلق حالة من البهجة والفرح الشديد داخل أرجاء القاعة، وقام جميع الطلبة والطالبات الموجودين، بتحية هذه الأم الحديدية، التي كانت حريصة في حضور حفل تخرج ابنتها.

شعور نيرة لحظة وصول والدتها

قالت نيرة خالد 22 سنة، خريجة كلية تربية جامعة المنوفية، أنها لم تتوقع وصول والدتها إلى منصات التخرج، لكي تبارك لها وسط تجمع زملائها، مشيرة إلى أن هذه اللحظة كانت أفضل لحظات حياتها على الإطلاق، قائلة: «أمي مش بتمشي غير بأسطوانة الأكسجين، وكانت تعبانة جدا، ومتوقعتش إنها تطلع بأسطوانة الأكسجين عشان تبارك لي، ومكنتش قادرة أعبر بمشاعري غير أني أبكي أنا وأمي».

مرض والدة نيرة

تابعت «نيرة»، أن والدتها تعاني من نقص في الأكسجين، ما جعلها لا تتنفس إلا عن طريق أسطوانه الأكسجين على مدار الـ24 ساعة، مؤكدة أنهم ذهبوا إلى عدة أطباء في المنوفية وخارجها، لكن لا يوجد لها فحص دقيق، سوى أنها تعاني من نقص في الأكسجين، حيث تجلس في المنزل طوال الوقت ولا تقوم بأي عمل لعدم مرضها.

وقالت ابنة المنوفية، إنها تتمنى لوالدتها التي لم تتعدى الـ40 عاما، التنفس بشكل طبيعي مثل جميع البشر، إذ تعاني والدتها من كثرة ارتداء قناع الوجه الخاص بأسطوانة الأكسجين، لكن مرضها فرض عليها اصطحاب أسطوانة الأكسجين في أي مكان تذهب إليه.