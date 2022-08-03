«منن عبدالمقصود»: 16 ألف مواطن سجلوا في الموقع الإلكتروني للعلاج النفسي

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن المراهقين والإناث هم الأكثر ترددًا على الموقع الخاص بالعلاج النفسي، والذين وصل عدد الزائرين عليها لأكثر من 41 ألف شخص، في حين جاء عدد المسجلين على الموقع أكثر من 16 ألف شخص.

عبدالمقصود: القاهرة حصلت على نصيب الأسد في عدد الجلسات

وأضافت «عبدالمقصود»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الموقع لا يشترط على زائري الموقع الإفصاح عن أيا من بياناتهم الشخصية أو هوياتهم، مشيرة إلى أن القاهرة حصلت على نصيب الأسد بالنسبة لعدد الحاصلين على جلسات تخص العلاج النفسي عبر الموقع.

عبدالمقصود: الفئات العمرية الأكثر ترددا هم من في سن الـ20 وحتى سن الـ30

واستطردت: «إحنا فتحنا الموقع في 16 مارس، والمجموعة المقبلة أكثر على الاستشارات النفسية أو المعلومات النفسية هم الشباب والمراهقين، وده منطقي لأنهم الأكثر تعاملا على شبكة الإنترنت، وبالنسبة للفئات العمرية الأكثر ترددا هم من في سن الـ20 وحتى سن الـ30».

وأوضحت أن الموقع مفتوح تماما للتصفح، ويمكن لأي زائر الدخول والحصول على معلومات حول الأمراض النفسية والظواهر النفسية والمشكلات الاجتماعية المنتشرة في المجتمع، حيث يلي تلك الخطوة إنشاء حساب عبر الموقع حتى يكون له القدرة على إجراء اختبار لنفسه، موضحة: «الاختبار بيبين إذا كان الشخص سليم أو عنده مشكلة بسيطة أو شديدة، ولو عنده بسيطة فبيتم وضع مجموعة من النصائح اللي المفروض يعدلها علشان يقدر يكمل».

وتابعت: «مش معني أن العدد بيزيد أن الأمراض النفسية بتزيد، ولكن ده معناه أن الوعي بيزيد والناس عايزه تفهم أكثر وكسرت حاجز الوصمة، ودي أمنيتنا من كل الناس».