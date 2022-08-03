أسامة ربيع: قناة السويس أقصر طريق لربط الشرق بالغرب والأكثر أمانا (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس كمجرى ملاحي تقدم خدمة مميزة، وبخاصة أنها أقصر طريق لربط الشرق بالغرب، بواقع 11 ساعة دون توقف، كما أنها أكثر القنوات أمانا، وتقدم بعض الخدمات المميزة كافتتاح محطة بطول القناة التي توجه السفن بخصوص السرعات والمسافات والخروج على خط السير.

لدينا الكثير من الخدمات المتميزة في قناة السويس

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن القناة تقدم مرشدين على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة: «لدينا الكثير من الخدمات المتميزة في قناة السويس، كما زادت أعداد ناقلات البترول التي مرت بقناة السويس بنسبة 60%، بسبب الحرب الأوكرانية الروسية».

البترول والغاز كانا يخرجان من روسيا وأوكرانيا

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «البترول والغاز كانا يخرجان من روسيا وأوكرانيا ثم إلى أوروبا، وبسبب الحرب تم استخدام البترول والغاز من الخليج، والممر الأساس في هذه العملية هو قناة السويس، وهذه النسب الكبيرة في الزيادة، أدت إلى ارتفاع الإيرادات بشكل غير مسبوق».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، «نقدم حوافز وتخفيضات وفقا لحالة السوق، وعيننا دائما على العميل، ونحافظ على عملائنا والعملاء الذين لا يعبرون من القناة، حيث نقدم كل ما نملك لجذبهم».