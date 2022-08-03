السبكي يحتفل بتحقيق فيلم عمهم 40 مليون جنيه إيرادات

احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق فيلم عمهم إيرادات 40 مليون جنيه.

ونشر السبكي بوستر الفيلم الذي يحمل صورة الفنان محمد عادل إمام، وعلق عليه: «يواصل فيلم عمهم تحقيق الإيرادات القياسية حيث تخطى إجمالي الإيرادات 40 مليون جنيه داخل مصر ويعتبر هذا أكبر إيراد حققه محمد إمام حتى الآن في السينما».

وأضاف السبكي: «لا يزال الفيلم يعرض بالسينمات وحقق نجاحا ساحقا.. الشيطان اللي وزك عليا سوحك عمهم بجميع سينمات مصر».

نجاح فيلم عمهم

وحقق فيلم عمهم نجاحا كبيرا خلال عرضه في سينمات مصر وعدد من الدول العربية حيث تصدر التريند في عدد من الدول؛ أبرزها مصر والكويت والسعودية والإمارات.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمود حافظ، هدى المفتي، أيتن عامر، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

عرض عمهم خارج مصر

ولاقى فيلم عمهم نجاحا كبيرا بعد عرضه في عدد من الدول العربية والأجنبية، وأبرزها السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، بجانب دول السودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، والمملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.