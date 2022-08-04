إعلان نتيجة اختبارات القبول بالجامعات الأهلية اليوم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأربعة «الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة»، لجميع طلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني، وسددوا الرسوم وأدوا الاختبارات.

وأكدت الوزارة، في بيان سابق لها، أن نتيجة اختبارات القبول تعلن كل يوم خميس من كل أسبوع، لافته إلى أنه يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، بأحد مراكز الاختبارات في الجامعات الأهلية الأربع.

«شعيرة» يكشف نظام القبول بالجامعات الأهلية

وقال الدكتور عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، إن الاختبارات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحا أن نظام القبول بالجامعات الأهلية يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويجرى حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني.

وأوضح «عيرة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين سددوا رسوم الاختبارات بلغ حوالي 12 ألف، والذين أدوا الاختبارات أكثر من 5 آلاف، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين.

«الخولي»: نقبل 2500 طالب العام الدراسي الجديد

من جانبه، أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بمجموعة من البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل، موضحا أنها تطرح العديد من البرامج الدراسية المُتميزة.

وأكد «الخولي» لـ«الوطن»، أن البرامج تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر أثناء فترة الدراسة، موضحا أن الجامعة بها 30 برنامجا درسيا، وتقبل حوالي 2500 طالب.