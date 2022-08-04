جريمة في كفر البطيخ.. أسرار العثور على جثة مجهولة: «ظهرت على وش الميه»

شهد مركز كفر البطيخ حادثة بشعة كانت حديث الساعة في محافظة دمياط خلال الفترة الأخيرة، بعد العثور على جثة طافية على المياه في أحد المجاري المائية بالمركز بإصابة جرح في منطقة الرأس، وكانت الجثة لشخص مجهول ولا أحد يعلم من صاحبها ومن وراء قتله بهذه الطريقة البشعة حتى توصلت الأجهزة إلى أسرارها.

«الوطن» تستعرض الحكاية الكاملة للواقعة منذ بدايتها مع العثور على جثة لشخص مجهول في المياه وحتى كشف الأجهزة الأمنية في دمياط لكواليس وملابسات الجريمة بأكملها، وذلك حسبما أوضحت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي.

بداية الواقعة: العثور على جثة طافية على المياه في دمياط

في أحد المجاري المائية بمركز كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط، ظهرت جثة لشخص مجهول فجأة على «وش الميه»، ولم يتعرف أحدا على جثمان الشخص المقتول، وهو ما أثار فزع وحزن الأهالي هناك بعد مشاهدتهم للمشهد المروع للجثمان.

بلاغ بالعثور على جثمان لشخص مجهول

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط بلاغا يفيد بعثور الأهالي على جثمان لشخص مجهول في أحد المجاري المائية، وعلى الفور تم تشكيل فريق للكشف عن ملابسات الواقعة من خلال مشاركة كل من قطاع الأمن العام مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن دمياط.

نقل الجثمان إلى المشرحة لكشف سبب الوفاة

على الفور تم نقل جثمان الشخص المجهول إلى مشرحة بأحد المستشفيات في محافظة دمياط، من أجل بيان سبب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة من خلال أطباء الطب الشرعي، حيث لم يظهر عليه سوى إصابة في منطقة الرأس نتج عنها جرحاً بالإضافة إلى بعض الكدمات في الوجه.

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

حددت الأجهزة الأمنية في دمياط هوية المجني عليه صاحب الجثمان وهو نجار ويقيم في قسم شرطة ثان دمياط، وأن الجاني هو عامل اتفق مع زوجة المجني عليه على تنفيذ الجريمة، من خلال الاتفاق رجل يعمل بائع خضروات مقيم في الشرقية أن يتم استدراج المجني عليه إلى غرفة تتبع مرزعة خاصة بوالده في مركز كفر البطيخ، وذلك بحجة تناول الطعام سويا.

وبعد ذهابهما معاً لتناول الطعام، اعتدى الجاني الأول على المجني عليه من خلال استخدام عصا خشبية في منطقة الرأس من الخلف، وأنهى حياته بمساعدة بائع الخضروات حتى تأكدوا من أنه قد فارق الحياة، ثم وضعوا جثمانه داخل «كيس بلاستيكي» وحملوه على دراجة نارية وألقوه في المياه.

القبض على المتهمين

وتتبعت أجهزة الأمن المتهمين في الواقعة، وتم استهدافهم وتحديد أماكنهم والقبض على المهتمين الثلاثة، واعترافوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.