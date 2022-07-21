تفريغ الكاميرات لكشف غموض جثة مجهولة أمام مدرسة بالإسماعيلية

تكثف وحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية جهودها لفك لغز العثور على جثمان رجل خمسيني، تم العثور عليه ملقى على إحدى السيارات، أمام إحدى المدارس بدائرة القسم.

وشكلت مباحث الإسماعيلية، برئاسة اللواء طلعت عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة المقدم أنور القاضي، رئيس مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية، لفك لغز الجريمة.

إخطار أمني بالواقعة

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على جثمان ملقى على إحدى السيارات، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية لفحص الواقعة، وبمعاينة الجثمان اشتبه الضباط في احتمالية وجود شبهة جنائية في وفاته، فأخطرت الشرطة النيابة لتولي التحقيقات.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعرفة سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية، وسرعة كشف هوية المتوفي، والوصول إلى أسرته وفحص علاقاته، لمعرفة سبب الوفاة الغامضة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

فحص الكاميرات

ويعمل ضباط المباحث الجنائية على فحص كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، وفي الشارع الذي تم العثور على الجثمان فيه، كذلك والشوارع الفرعية، للتوصل إلى حقيقة وجود الجثمان متوفى من عدمه.

وأكدت المصادر أن رجال المباحث ما زالوا يعملون على تفريغ الكاميرات، خاصةً مع عدم تعرف أي من العاملين أو حارسي العقارات، على هويته حتى الآن.