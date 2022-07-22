العثور على جثة ذكر مجهولة في مياه النيل بالوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتعفنة، لذكر، في مياة النيل بمنطقة الوراق، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وأخذ عينة من الجثة، وإرسالها إلى المعمل الطبي للطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لمطابقتها للشخص المتعرف عليه فيما بعد.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة من المباحث، كشف هوية صاحب الجثة، وفحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة والجيزة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة ذكر، لم يتعرف على معالمه أو حتى السن بسبب حاله التعفن الرمي للجثة، وبالفحص تبين أن الذكر الغريق يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.