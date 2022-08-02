تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب في منطقة مهجورة بالخليفة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية أم لا، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب المتوفى.

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة تصوير الجثة، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام من المواطنين ، كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات الجثة وإرسالها إلى مصلحة الأمن لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها في محاولة للتعرف على صاحب الجثة، وكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الأماكن بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر ولا يحمل مستندات تدل على هويته ، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.