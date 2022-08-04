ويس ميلر: سعيد بتواجدي في مصر.. وأشكر محمد كريم على هذه الدعوة

أكد المخرج الأمريكي ويس ميلر، سعادته بافتتاح عرض فيلمه «A Day to Die» في القاهرة، خاصة أنها المرة الأولي التي يقدم فيها فيلمه للجمهور المصري بنفسه، لدرجة أنه اصطحب ابنته معه في تلك الزيارة القصيرة.

ميلر: سعيد بالتواجد في القاهرة

وشدد ميلر على استمتاعه بزيارة القاهرة، قائلا: «لقد سعدت بكوني متواجد في القاهرة، وكنت أتمني أن أظل بها لفترة طويلة لزيارة العديد من الأماكن بشكل مختلف، لكن استمتعت بالأماكن التي زرتها، فلها عبق مختلف، فالتاريخ من حولي في كل مكان».

وأضاف المخرج الأمريكي: «كما إنني سعدت بزيارة الاستوديوهات الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهناك العديد من الأماكن التي تصلح كمواقع تصوير بشكل غير عادي، كما إنني كنت متحمس للقاء الجمهور المصري لمعرفة رأيه في الفيلم».

ويس ميلر: أشكر كريم على دعوته لي لزيارة القاهرة

وعن العمل مع ممثل مصري مثل محمد كريم، قال ويس ميلر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشكر محمد كريم على مجهوده الكبير، وحرصه على حضورنا لمصر وزيارتها، وحضور العرض الخاص في مصر»، مؤكدا: «سعدت بالعمل معه، فلقد أتقن في تقديمه للدور بشكل رائع وبمصداقية شديدة، كما إنني سعيد بوجود فريق عمل متنوع، وهذا مهم لكل فيلم ينتج حاليا في هوليوود من الناحيه التسويقية والمشاهدة عالميا».

كما تحدث المخرج عن باقي فريق العمل، بقوله: «لقد كانت تجربة رائعة، فكونك صانع أفلام، وعملت مع هؤلاء الممثلين، فلقد كان ذلك أمرًا متواضعًا وملهمًا، وأيضًا مسؤولية كبيرة، فلقد شعرت بالإمتنان، وكان من الرائع حقًا أن تدخل مع هؤلاء الرجال، وتبدأ في العمل على المشاهد، والحقيقة إنني تعملت منهم الكثير، فلقد أردت صنع فيلم (حركة جيد)».