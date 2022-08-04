عاطل ينهي حياة عجوز داخل شقته في إمبابة بهدف السرقة

أنهى عاطل حياة عجوز داخل شقته بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بهدف سرقته، مستغلا إقامته بمفرده.

قوة أمنية بمسرح الجريمة

البداية كانت بتلقي العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بمقتل عجوز، والعثور على جثته داخل شقته في إمبابة، وتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وعثر على جثة مالك الشقة غارقا في دمائه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عاطل وراء قتل الضحية لسرقته، وتمكن الضباط من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة.

حبس المتهم 4 أيام

وجرى إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين علاء فتحي وأحمد خلف، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.