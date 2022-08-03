العثور على مسن مقتولا داخل شقته في ظروف غامضة بإمبابة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته في دائرة قسم شرطة إمبابة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء نجل المجني عليه لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليه مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالي بالعثور على مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد. أ. ح» في العقد الثامن من العمر في صالة شقته وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في الجمجمة بواسطة التعدي عليه بآلة حادة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود بعثرة أو إختفاء أي شيء من الشقة، وكشفت المعاينة بأن المجني يقيم بمفردة وأن نجله يقيم في شقة أخرى بذات الطابق.

باب الشقة مفتوحا

وأوضحت التحريات أن سكان العقار سمعوا أصواتا مرتفعة وبالنزول إليه لاستطلاع الأمر وجدوا باب شقة المجني عليه مفتوحا، وهو ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.