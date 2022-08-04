عاجل.. التليفزيون الحكومي الصيني: التدريبات العسكرية بدأت حول تايوان

نقلت وكالة «فرانس برس»، في نبأ عاجل لها، عن التلفزيون الحكومي الصيني، قوله إن الصين بدأت تدريباتها العسكرية حول تايوان.

الجيش التايواني يعلن استعداده للحرب المحتملة

في المقابل، أعلن الجيش التايواني، عن استعداده لاحتمال اندلاع حرب، لكنه لا يسعى لخوضها.

واعتبر الحزب الحاكم في تايوان، أن المناورات العسكرية الصينية تؤجج التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصين تجري مناورات عسكرية بمنطقة تتميز بحركة بحرية وجوية نشطة.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد زارت شبه جزيرة تايوان المتنازع عليها من الصين، ما تسبب في غضب كبير من الجانب الصيني، الذي اعترض على الزيارة فور الإعلان عنها.