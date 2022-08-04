عاجل.. الجيش التايواني يعلن استعداده للحرب المحتملة بعد مناورات الصين

أعلن الجيش التايواني، أنه يستعد لاحتمال اندلاع حرب، لكنه لا يسعى لخوضها، في الوقت الذي بدأت فيه الصين مناورات عسكرية حول تايوان.

واعتبر الحزب الحاكم في تايوان، أن المناورات العسكرية الصينية تؤجج التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصين تجري مناورات عسكرية بمنطقة تتميز بحركة بحرية وجوية نشطة، بحسب موقع «العربية».

الاتحاد الأوربي يندد بالمناورات

وندد الاتحاد الأوروبي بالمناورات العسكرية الصينية المقررة حول تايوان، على لسان «جوزيب بوريل»، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة لا مبرر لها.

كما أصدر وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، بيانًا اليوم الخميس حذروا فيه من أن الأزمة بشأن تايوان قد تؤدي إلى نزاعات مفتوحة، مؤكدين أن الوضع يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة، وبالتالي قد يؤدي في النهاية إلى حسابات خاطئة ومواجهات خطيرة ونزاعات مفتوحة، وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى.

زيارة بيلوسي تؤجج الصراع

وزارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، شبه جزيرة تايوان المتنازع عليها من الصين، ما تسبب في غضب كبير من الجانب الصيني، الذي اعترض على الزيارة فور الإعلان عنها.