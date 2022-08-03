محلل سياسي: أتوقع صداما قادما بين الصين والولايات المتحدة

قال الدكتور ماك الشرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، إن الرسالة التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها إلى الصين عبر زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان هي أن بكين لا تستطيع ضم تايوان بالقوة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مسبقًا بين بيلوسي والرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه الزيارة في ظل اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في عام 2018 عن رؤية الدولة لمدة 10 سنوات والتي تركز على الاتجاه شرقا لمواجهة أعداءها الأصليين الصين وروسيا.

رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان

وأضاف «الشرقاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد سيطرة الصين على بحر الصين الجنوبي بشكل كامل والذي سيمثل قوة كبيرة تضاف إلى الصين، مبينًا أن هناك صدامًا قادمًا بين أمريكا والصين ولكن لم يتضح حتى الآن صدامًا عسكريًا أم صدامًا اقتصاديًا.

محاولة استنساخ أزمة أوكرانيا

بدوره أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن التسخين من جانب أمريكا يستخدم ورقة تايوان ضد الصين في محاولة استنساخ لما حدث في أوكرانيا، مبنيا أن هذه المنطقة الآسيوية يمر من خلالها ثلث حجم التجارة العالمية، لافتًا إلى أن بقاء الوضع كما هو حاليا يحقق المصالح الأمريكية، ولكن انضمام تايوان للصين يجعل مكان مرور السفن محكم من جانب الصين فقط.