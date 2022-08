لحظة انطلاق مقاتلة صينية في التدريبات العسكرية حول تايوان «فيديو»

نشرت صحيفة «الشعب» صينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة انطلاق إحدى المقاتلات الصينية للمشاركة في مهام عسكرية حول تايوان، ضمن التدريبات التي أعلن عنها الجيش الصيني، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، فإن لقطات الفيديو تظهر لحظة انطلاق المقاتلة الصينية التابعة لقيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الصيني، ولفتت الوكالة إلى أنها تشارك في سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة أطلقها الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، حول منطقة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

The Eastern Theater Command of Chinese PLA launched a series of joint military operations around China's Taiwan region on Wed. The naval task ship has arrived at the scheduled area east of Taiwan Island. pic.twitter.com/HoutLtbAmi