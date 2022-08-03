لحظة انطلاق مقاتلة صينية في التدريبات العسكرية حول تايوان «فيديو»

نشرت صحيفة «الشعب» صينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة انطلاق إحدى المقاتلات الصينية للمشاركة في مهام عسكرية حول تايوان، ضمن التدريبات التي أعلن عنها الجيش الصيني، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

لحظة انطلاق إحدى المقاتلات الصينية

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، فإن لقطات الفيديو تظهر لحظة انطلاق المقاتلة الصينية التابعة لقيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الصيني، ولفتت الوكالة إلى أنها تشارك في سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة أطلقها الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، حول منطقة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

The Eastern Theater Command of Chinese PLA launched a series of joint military operations around China's Taiwan region on Wed. The naval task ship has arrived at the scheduled area east of Taiwan Island. pic.twitter.com/HoutLtbAmi — People's Daily, China (@PDChina) August 3, 2022

وأظهرت لقطات الفيديو وجود سفن حربية صينية في مناطق حددها الجيش الصيني شرق جزيرة تايوان.

زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان

يذكر أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، غادرت تايوان، اليوم الأربعاء، وهي الزيارة التي تسببت في توتر بين أمريكا والصين.

وأعلنت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، وأطلقت تدريبات عسكرية تستخدم فيها الذخيرة الحية في محيط تايوان.

وتقول الإدارة الأمريكية إن زيارة بيلوسي إلى تايوان تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.