مصرع شاب مجهول يرتدي جلبابا أبيضا سقط من أعلى عقار بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف هوية وغموض مصرع شاب يرتدي جلبابا أبيضا سقط في ظروف غامضة من أعلى عقار بالهرم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ولمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكذلك أخذ عينات من المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب المتوفى، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العقار مسرح الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بسقوط شاب من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي جلبابا أبيضا، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.