العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه نهر النيل بالمنوفية

عثر أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب مجهول الهوية، في فرع النيل المار بالقرية، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في مركز شرطة أشمون، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن الجثة مجهولة الهوية.

العثور على جثة شاب

بالانتقال والفحص، تبين عثور الصيادين على جثة الشاب الغارق في قرية جريس بفرع نهر النيل المار بالقرية، وتبين أن ملابسه عبارة عن «تيشرت أسود وبنطلون كحلي»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون، وإرسال نشرة بالمواصفات إلى كافة مراكز الشرطة لحين التعرف على الجثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نشرة بمواصفات الجثة

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شاب طافية في فرع النيل المار بقرية جريس بدائرة مركز أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.