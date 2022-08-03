البنوك المركزية تشتري 59 طنا من الذهب.. دولة عربية في المقدمة

أضافت البنوك المركزية 59 طناً صافياً لاحتياطيات الذهب العالمية خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

البنك المركزي العراقي في الصدارة

تعليقًا على ذلك، قال كريشان جوبول محلل أول بمجلس الذهب العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن الشهر قبل الماضي، هو الثالث على التوالي هذا العام الذي يشهد ارتفاعاً في صافي مشتريات البنوك المركزية، وكان البنك المركزي العراقي أكبر مشترٍ في يونيو، إذ أضاف 34 طناً إلى احتياطياته من الذهب، في أول إضافة للعراق منذ سبتمبر 2018 (7 أطنان آنذاك) لترفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى 130 طناً.

تركيا ثالث أكبر مشترٍ للذهب

بحسب مذكرته البحثية، أشار إلى أنَّ أوزبكستان اشترت (9 أطنان) وتركيا (8 أطنان) وكازاخستان (4 أطنان) والهند (4 أطنان)، وجميعهم من المشترين المنتظمين للمعدن الأصفر.

توقعات بارتفاع الطلب

بحسب مذكرة بحثية لـ«محلل مجلس الذهب»، فإن عمليات الشراء التي نفذتها البنوك المركزية للذهب، تأتي استمراراً لعمليات الشراء القوية التي شهدها العام الماضي، وسط توقعات أن يكون طلب البنوك المركزية للعام بأكمله 2022 على قدم المساواة مع مستويات 2021.

مصادر متنوعة للطلب

الذهب يتميز بتنوع مصادر الطلب عليه، بعكس العملات المُشفرة التي غالباً ما تخضع للمقارنة مع المعدن الأصفر، فيأتي أغلب الطلب على الذهب من قطاع الاستثمار بنسبة 40% تقريباً.

البنوك المركزية تستحوذ على 17%

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن قطاع صناعة المجوهرات، هو الثاني الأكثر طلباً للذهب على المستوى العالمي بنسبة 37%، بينما تستحوذ البنوك المركزية على 17% من الطلب العالمي على الذهب، وتذهب النسبة المتبقية لقطاع التكنولوجيا.

تراجع بسبب الفائدة والدولار

وسجل الذهب في الآونة الأخيرة، تراجعاً بسبب ارتفاع الدولار نتيجة لتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، عبر رفع أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم، التي بلغت الذروة في 41 عامًا بالولايات المتحدة الأمريكية.