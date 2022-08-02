تذبذب أسعار الذهب في مصر بسبب التوتر السياسي بين واشنطن وبكين

شهدت أسعار الذهب في مصر والعالم تذبذباً واضحاً، اليوم الثلاثاء، على وقع التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعد زيارة مفاجئة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في زيارة هي الأولى منذ 25 عاما.

ارتفاع ثم انخفاض

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن التذبذب والتأرجح كان العنوان الرئيسي لأسعار الذهب في الأسواق المحلية على مدار اليوم الثلاثاء.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات، قبل أن تتراجع في ختام التعاملات المسائية على وقع التأثير المباشر للمناوشات بين واشنطن وبكين.

وأكد «ميلاد»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 1030 جنيها في ختام التعاملات المسائية، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1177 جنيها، وسعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات عيار 24 نحو 8250 جنيها، وذلك دون احتساب ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1%، أو ما يعادل دولارين لتصل إلى 1789.70 دولار للأوقية عند التسوية، مقلصة مكاسبها التي وصلت إلى 1805 دولارات خلال التعاملات.

وذكر كارستن فريتش المحلل في «كوميرزبنك»، أن صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب شهدت انتهاء التدفقات الخارجة، بعد 21 يومًا من عمليات السحب المستمرة وفقاً لوكالة «بلومبرج».

وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تايوان بشكل مفاجئ في أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى تايوان على مدار ربع قرن، وهو ما اعتبرته الصين استفزازا وسط انتقادات حادة وتهديدات برد فعل عسكري متوقع من جانب الصين.