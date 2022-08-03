الذهب يصمد عالميا أمام ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب، تغير طفيف اليوم الأربعاء، تحت ضغط من ارتفاع عوائد الدولار والخزانة، إذ أدت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى سحب المعدن بعيدًا عن ذروة الجلسة الماضية في شهر واحد.

أسعار الذهب

ويتداول الذهب الفوري عند مستويات 1761.63 دولار للأوقية بارتفاع طفيف بارتفاع 0.1% فقط، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 1778.50 دولارًا للأوقية.

ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي عالمياً بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من أسبوعين.

قال إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA، «كرر بعض المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا عدوانيًا، مما يجعل التدفق في الذهب محدودًا ومع ذلك فإن المخاوف من الركود العالمي تضع حدًا لهذه الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة، ما يجعل الذهب يحافظ على اتجاه صعودي».. بحسب CNBC.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الأربعاء، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون ثابتًا في رفع أسعار الفائدة لجلب التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود، إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. بحسب CNBC.

تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين

ودفع تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الذهب إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو يوم الثلاثاء عند 1787.79 دولارًا.

يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

قال ريكاردو إيفانجليستا محلل في ActivTrades: «من المرجح أن تقدم أرقام التوظيف ليوم الجمعة مزيدًا من الوضوح بشأن المسار المحتمل لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن تعزز مفاجأة الصعود التوقعات ببنك مركزي أكثر تشددًا، وبالتالي تثقل كاهل الذهب».. بحسب CNBC.

أسعار البلاتين والبلاديوم

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا بشكل حاد توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم حيث أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب.