عاجل .. أسعار الذهب تنخفض 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم

ذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أسعار الذهب انخفضت اليوم في السوق المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم، وحققت انخفاضا ملحوظًا؛ لتنخفض 24 دولارات لأوقية، موضحة أنَّ سعر عيار الذهب 21 انخفض 8 جنيهات ليسجل 1029 جنيهًا.

سعر عيار الذهب 21 1029 جنيهًا

وأضافت الشعبة العامة للذهب، في تقرير الأسعار أنَّ عيار 24 سجل 1167 جنيهًا للجرام، و882 جنيهًا للجرام من عيار 18، و688 جنيهًا للجرام من عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وأضافت الشعبة العامة للذهب أنَّ سعر الجنيه الذهب بلغ 8 آلاف و232 جنيهًا دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.