وزيرة الثقافة ترشح مواهب الأوبرا لتمثيل مصر في مهرجان دولي بالمغرب

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة طلاب مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر لتمثيل مصر في المهرجان الدولي لأطفال السلام المقام بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 26 دولة عربية وأجنبية.

عبد الدايم: المشاركة في المحافل المتخصصة تعكس تميز الفن والفكر المصري

قالت عبد الدايم، في بيان صحفي، إن المشاركات الإبداعية المصرية المتنوعة بمختلف المحافل الدولية المتخصصة تعكس تميز الفن والفكر المصري الذي أثمرته أقدم حضارات التاريخ، وأضافت أن مواهب الأوبرا يمثلون سفراء للقوى الناعمة باعتبارها جسرا للتواصل بين الشعوب، وتابعت أن حضور البراعم الواعدة في مهرجان أطفال السلام بالمغرب يبعث رسالة إلى العالم تؤكد ضرورة إعلاء القيم الإنسانية النبيلة.

أطفال مركز تنمية المواهب

بدأت مشاركة أطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار من البرلمان المغربي بعد إطلاق نداء السلام في حضور ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب وعددا من السفراء الدول العربية والأجنبية والمسؤولين والشخصيات العامة وكافة الوفود المشاركة، حيث أدى الواعدون مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية والتراثية التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب العربي من المحيط إلى الخليج.

وفي سياق مشاركات فرق وزارة الثقافة في المحافل الدولية فازت الفرقة المصرية «الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية»، التابعة لهيئة قصور الثقافة بجائزة أفضل فرقة، في مهرجان تورنوڤو الدولي في دورته 24، الذي تقيمه منظمة السيوف التابعة لليونسكو.

وتسلم الجائزة الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمشرف على البعثة الذي قدم بدوره بتسليم درع الهيئة لرئيس المهرجان إيميل باڤلو.

وفي سياق آخر اعتمدت وزيرة الثقافة، شروط المسابقة المصاحبة، مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني، لفعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.