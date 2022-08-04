رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الخارجية الصينية: لن نسمح باستقلال تايوان.. وأمريكا تصعد التوتر

كتب:

شريف سليمان
09:19 ص | الخميس 04 أغسطس 2022
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن الصين لم تعد كما كانت عليه منذ 100 عام، حين أهينت وتم التعرض لها، ولكن اليوم استيقظ الشعب.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بثته «سكاي نيوز» عربية: «أمريكا كانت تعمل على الاستفزاز، ونعارض زيارة بيلوسي لتايوان لأنها أراضي صينية، وهذه الزيارة تعرض سلامة الأراضي الصينية للخطر».

وتابعت: «نعارض استقلال تايوان بالإضافة إلى التدخل الأجنبي في هذه القضية، ولن نسمح لأي عمل على استقلال تايوان، واشنطن تعمل على تصعيد التوتر في منطقة تايوان، وسيكون هناك تداعيات لأي تدخل أجنبي بما في ذلك التدخل الأمريكي».

اقرأ المزيد:

عاجل.. التليفزيون الحكومي الصيني: التدريبات العسكرية بدأت حول تايوان

نشأت الديهي عن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان: العالم يصنع كوارث جديدة

لحظة انطلاق مقاتلة صينية في التدريبات العسكرية حول تايوان «فيديو»

تايوان: 27 مقاتلة صينية اخترقت مجالنا الجوى اليوم

ألمانيا تعلن دعم مبدأ «الصين الواحدة»: تايوان شريك اقتصادي مهم لنا

بيلوسي بعد مغادرتها تايوان: واشنطن تجدد التزامها الثابت بدعم الجزيرة

الصين تفرض عقوبات اقتصادية على تايوان وتعلق استيراد بعض المنتجات
بقلم شريف سليمان