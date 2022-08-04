الخارجية الصينية: لن نسمح باستقلال تايوان.. وأمريكا تصعد التوتر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن الصين لم تعد كما كانت عليه منذ 100 عام، حين أهينت وتم التعرض لها، ولكن اليوم استيقظ الشعب.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بثته «سكاي نيوز» عربية: «أمريكا كانت تعمل على الاستفزاز، ونعارض زيارة بيلوسي لتايوان لأنها أراضي صينية، وهذه الزيارة تعرض سلامة الأراضي الصينية للخطر».

وتابعت: «نعارض استقلال تايوان بالإضافة إلى التدخل الأجنبي في هذه القضية، ولن نسمح لأي عمل على استقلال تايوان، واشنطن تعمل على تصعيد التوتر في منطقة تايوان، وسيكون هناك تداعيات لأي تدخل أجنبي بما في ذلك التدخل الأمريكي».