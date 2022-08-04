المخاوف ترفع أسعار النفط عالميا.. والبرميل بـ96.88 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث أدت مخاوف بشأن المعروض إلى انتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، وهبطت في الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات أمريكية إلى ضعف الطلب على الوقود.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 96.88 دولارًا، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 21 سنتًا، بزيادة 0.2%، عند 90.87 دولارًا.

ارتفاع مخزونات النفط الخام

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أضعف مستوياتهما منذ فبراير في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ومع اتفاق «أوبك +» على رفع هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 0.1% من الطلب العالمي على النفط.

وعمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم «أوبك +»، إلى زيادة الإنتاج في السابق لكنهم كافحوا لتحقيق الأهداف لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل إمكانات إنتاجهم.

مخاوف من حدوث ركود اقتصادي

ولا تزال توقعات الطلب على النفط تخيم عليها المخاوف المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وضيق الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسة الصارمة بشأن صفر كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ارتفاع مخزونات النفط الخام

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض الصادرات وخفض مصافي التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين أيضا ارتفاعا مفاجئا مع تباطؤ الطلب.

ومع ذلك، قال اتحاد خط أنابيب بحر قزوين «CPC»، الذي يربط حقول النفط الكازاخستانية بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، إن الإمدادات انخفضت بشكل كبير، دون تقديم أرقام، لدعم الأسعار اليوم الخميس.