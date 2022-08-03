نائب رئيس هيئة البترول السابق: أوبك بلس لن تسمح بانهيار أسعار النفط

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن «منظمة أوبك +» التي تضم دول منظمة الأوبك، وهم كبار منتجي النفط حول العالم، باتوا المتحكمين الأساسيين في سوق النفط بشكل واضح، ولم يستطع أحد منذ أبريل 2020 أن يوقف زحف المنظمة حول الوصول لأسعار مميزة بعد قرارهم بتقليل كميات البترول المنتجه يوميا.

لجنة فنية لدراسة السوق والمعروض من النفط

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن «منظمة أوبك +» ومنذ هذا التاريخ كونت لجنة فنية لدراسة السوق والمعروض من النفط والطلب عليه عالميا بشكل متوازن، حتى يحددوا الكميات المطلوبة سواء زيادة أو خفض في المعروض من النفط لضمان وجود سعر مميز من النفط.

واستطرد: «منظمة الأوبك بلاس لن تسمح مرة أخرى بانهيار أسعار النفط، لأنهم أصبحوا متحكمين وصار السوق شبه احتكاري بينهم، وعوضوا الخسائر التي تكبدوها من قبل، ويأملون في تحقيق مكاسب مستمرة، خصوصا وأن سعر النفط ما بين الـ100 والـ110 دولارات لكل برميل، وهذا السعر مبالغ فيه، خاصة بعد اتفاقهم على ما يسمي بالسعر العادل للنفط وهو في حدود الـ65 دولارا للبرميل».

زيارة بايدن للخليج

وأوضح أن أسعار النفط شهدت زيادات طفيفة اليوم، بعدما توقع الكثيرون حول العالم أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الخليج يعقبها انخفاض في أسعار البترول بعد الضغط على المنظمة، ولكن ومع توالي الأيام تبين أنه لا يوجد خرق لهذا الاتفاق.

وتابع: «يستمر سعر النفط في تلك الحدود دون انخفاض، ولن تنخفض أسعار النفط إلا إذا حدث فض للتحالف القائم بين أوبك والدول الأخرى المتحالفة، وأن يحدث نوع من الخلخلة في التحالف الموجود حاليا».