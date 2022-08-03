أسعار النفط تنخفض أكثر من 40 دولارا.. وترقب لقرار «أوبك+» اليوم

خسرت أسعار النفط خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط أنباء جديدة عن وجود فرصة لزيادة «أوبك+» لإنتاج النفط رغم ارتفاع الأسعار التي هبطت قرب مستويات الـ90 دولارا، حيث انخفض سعر النفط بأكثر من 40 دولارا عن أكبر سعر وصل إليه في مارس الماضي، حيث سجل خلالها 130 دولارا للبرميل.

ويأتي اجتماع «أوبك+» المقبل كأول اجتماع لها بعد نهاية خطط تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ مايو 2020 عقب انهيار أسعار النفط تحت وطأة تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على النفط، خاصة من أوروبا، فقد كان من المخطط العودة لمستويات الإنتاج المقررة في سبتمبر المقبل، لكن خلال يونيو الماضي قرر التحالف دفع هذه الزيادات إلى أغسطس وسط ارتفاع الطلب.

تحديات في إمدادات النفط الصخري بالولايات المتحدة

ومن جانبه قال هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، إن التحديات في إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة أثرت على ميزان العرض والطلب، حيث لا زلنا نشهد زيادة في الطلب على النفط بشكل مطرد ومميز مقارنة بالفترة خلال جائحة «كوفيد-19» في عامين 2020 و2021.

وأضاف لوكالات أنباء عالمية قبل عقد اجتماع «أوبك+»، اليوم الأربعاء، أن التعافي على الطلب على النفط مستمر لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية العام والعام الماضي.

وانخفضت أسعار النفط الخام الآن بأكثر من 1.5% حيث نزل خام برنت القياسي دون مستويات الـ100 دولار إلى 99 دولارا فاقدا ما يقرب من دولارين في البرميل.

سقوط خام نايمكس الأمريكي الخفيف

وفي المقابل سقط خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات إلى مستويات قرب الـ93 دولارا للبرميل بتراجع في حدود 1.2% خاسرا ما يقرب من دولار في البرميل.

ويعمل تحالف «أوبك+» على إلغاء تخفيضات الإنتاج في أغسطس 2022، التي اقتربت من 10 ملايين برميل يوميًا بدءًا من مايو «2020»، بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن جائحة كورونا، وكانت خطة «أوبك+» تتضمّن العودة إلى مستويات الإنتاج المعهودة في سبتمبر 2022، لكن خلال شهر يونيو 2022، قرر التحالف دفع هذه الزيادات إلى أغسطس 2022 وسط ارتفاع الطلب.