3 جنيهات زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الصاغة، اليوم الثلاثاء، بمقدار 3 جنيهات، منتصف تعاملات اليوم مقارنة بالتعاملات الصباحية، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في بيان، قبل قليل.

سعر الذهب عيار21

بحسب البيان، سجّل سعر الذهب عيار 21 في تعاملات الساعة 2 ظهراً، 1033 جنيهًا مقارنة بـ 1030 جنيهًا صباحاً، بينما سجّل الذهب عيار 24 سعر 1180 جنيهًا مقارنة بـ1177 جنيهًا صباحاً.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 سعر 885.4 جنيه مقارنة بـ883 جنيهًا، في حين بلغ الذهب عيار 14 سعر 690.6 جنيه، وسعر الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، 8264 جنيهًا بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، وسعر الأوقية 1779 دولارًا أمريكيًا.

السعر العالمي للذهب

على الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى منذ 4 أسابيع، حيث سجلت 1770 دولارًا صباح اليوم، بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية غير المبشرة الخاصة بالتصنيع، والمخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي، حيز الركود الاقتصادي نتيجة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

طلب متنوع على المعدن

ويعد المعدن الأصفر، وسيلة تحوط جيدة في مواجهة التضخم وتقلبات أسعار العملات، ويحظى بطلب متنوع من قبل قطاع الاستثمار الذي يستحوذ على 40% من حجم سوق الذهب، و37% لصناعة المجوهرات، بينما تستحوذ البنوك المركزية على 17%، والنسبة المتبقية لقطاع التكنولوجيا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

توقعات بالتراجع خلال عام

من المتوقع التداول عند 1686.84 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، بينما تاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020.