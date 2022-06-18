أسبوع القاهرة للمياه يعلن عن 4 مسابقات للخريجين والمبتكرين والمزارعين

قالت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إن أسبوع القاهرة للمياه سيكون العام الحالي مختلفاً بشكل كبير من ناحية الفعاليات والتنظيم عن النسخ السابقة التي تم تنظيمها وبلغ عددها 4 فعاليات أقيمت في 4 أعوام».

وأشارت إيمان سيد إلى أنه سيتم عقد الأسبوع الخامس للمياه هذا العام ضمن برنامج رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مسابقة لعرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه

وأوضحت لـ«الوطن» أن الأسبوع سيتضمن تنظيم أربع مسابقات سيتم خلالها توزيع جوائز نقدية وعينية على الفائزين منها مسابقة لعرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والمعروفة بمبادرة «حافظ عليها تلاقيها» التي تُنظم بين المزارعين الرواد لتنفيذ مشروعات الري الحديث، وشهدت العام الحالي إقبالًا كبيرًا من المشاركين بلغ عددهم 350 مزارعًا، ومسابقة يشارك فيها شباب المبتكرين في مجال المياه بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

مسابقة لأفضل مشروع من الجامعات الحكومية والخاصة

أضافت أن المسابقة الرابعة هي لأفضل مشروع تخرج والهدف منها إلهام الإبداع بين الطلاب في مشروع تخرجهم وإتاحة الفرصة لهم للانخراط في القضايا المتعلقة بالمياه بشكل فعال، ويشارك فيها طلبة الخريجين للعام الدراسي 2021/2022 من الجامعات الحكومية والخاصة الذين تخص مشاريعهم قطاع المياه ولا تقتصر على كليات الهندسة، ولكن أيضا الطلبة في تخصصات أخرى، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز مالية بالإضافة إلى ذلك سيتم تكريمهم من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على أن يتم التقديم من خلال إدارة الجامعة على عنوان البريد الإلكتروني لإدارة الأسبوع.

وتابعت أن اللجنة العلمية للأسبوع استقبلت على مدار الأيام الماضية ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الأسبوع الخامس للمياه، التي بلغ عددها 126 ورقة بحثية، وتقوم اللجنة حالياً بتقييمها وتحديد أفضلها تمهيداً لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية بشكل كامل على أن يتم التقييم وعرض أفضل النتائج.