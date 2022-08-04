«بيلوسي» تستفز «كيم» وتعتزم زيارة المنطقة الأمنية بين الكوريتين

يبدو أن تحركات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تواصل استفزازاتها، وهذه المرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد أن كشف مسؤول في كوريا الجنوبية أن بيلوسي تعتزم زيارة المنطقة الأمنية المشتركة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لتكون ثاني مسؤول أمريكي يزور هذه المنطقة بعد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويأتي عزم نانسي بيلوسي على زيارة هذه المنطقة بين الكوريتين تزامنا مع أزمة كبيرة خفلتها زيارتها إلى تايوان، والتي تجاهلت فيها كل تحذيرات الصين، والتي بدأت صباح اليوم مناورات عسكرية شرسة قرب تايوان.

خطط نانسي بيلوسي لزيارة المنطقة الأمنية بين الكوريتين

وقالت صحيفة جارديان البريطانية إن بيلوسي وصلت إلى كوريا الجنوبية، مساء أمس، بعد توقف قصير في تايوان، والتقت بمسؤولي السفارة الأمريكية في سيول في وقت سابق اليوم قبل محادثات مع عدد من المسؤولين.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن بيلوسي تخطط في وقت لاحق، اليوم، لزيارة المنطقة الأمنية المشتركة بالقرب من الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين، والتي يجري خلالها دوريات مشتركة بقيادة الأمم المتحدة وكوريا الشمالية.

وستكون الزيارة هي الأعلى لمسؤول أمريكي إلى هذه المنطقة بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هناك في عام 2019.

مخاوف من التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

والتقت نانسي بيلوسي، رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو في سيول، حيث أعربا في بيان مشترك عن مخاوفهم من تطور التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف البيان: «اتفقنا على دعم جهود الحكومتين لتحقيق نزع السلاح النووي العملي والسلام من خلال التعاون الدولي والحوار الدبلوماسي على أساس الردع القوي والموسع ضد كوريا الشمالية».

وقالت بيلوسي أيضًا في مؤتمر صحفي، إنها ناقشت مع كيم سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد والمناخ.

رئيس كوريا الجنوبية يتجنب لقاء نانسي بيلوسي

وقال مكتب يون إن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الذي كان في إجازة مقررة هذا الأسبوع، إنه لن يجتمع مع نانسي ببيلوسي لكنه سيتحدث معها عبر الهاتف في وقت لاحق، اليوم.

وتكهنت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن يون قد تتجنب لقاء بيلوسي من أجل تجنب استعداء الصين، بعد زيارتها لتايوان التي تسببت في غضب بكين، وأن الرئيس الجنوبي يرحب ببيلوسي ويتمنى لها زيارة طيبة وسلسة.