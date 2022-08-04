 الجامعات تواصل اختبارات القدرات 2022 اليوم.. وإجراءات مشددة ضد كورونا

تواصل الجامعات الحكومية، اليوم الخميس، إجراء اختبارات القدرات 2022، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، وأبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف على التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، لم ترصد أي مشكلات بشان الاختبارات حتى الآن، وأنها تسير بصورة إيجابية وهادئة منذ انطلاقها.

«عطا» يكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى

وأكد المشرف على تنسيق الجامعات 2022، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022، سينطلق بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، بمدة لا تقل عن 72 ساعة، لافتا إلى أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وأوضح «عطا» أن الوزارة ستنتظر الإعلان عن النتيجة، وورودها لوزارة التعليم العالي، لوضع الخطة الزمنية لانطلاق مراحل التنسيق ومواعيد نتائجها، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات الخاصة تستعد لإقرار الحدود الدنيا للكليات

في السياق ذاته، تنتظر الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات والأقاليم، الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، من أجل إقرار الحدود للالتحاق بالكيات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأكد «الأعلى للجامعات الخاصة»، أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة سينطلق عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022.