علاقة عاطفية بين مسنة وشاب تنتهي بحبل المشنقة في الشرقية

«إبراهيم» شاب في نهاية العشرينات من عمره يعمل في إحدى الشركات بالعاشر من رمضان، كان يعيش حياته بشكل طبيعي حتى قرر أن يستغل سيدة عجوز ويتقرب منها عاطفيا ليتقاضى منها أموالا من وقت لآخر.

مشاجرة بين الشاب والسيدة المسنة

مع مرور الأيام انخرط الشاب والسيدة العجوز في علاقة غير شرعية وما إن طلبت منه أن يتزوجها عرفيا وقعت بينهما مشاجرة داخل منزلها بمركز ديرب نجم قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب بأداة خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وبعدما رأت حفيدتها ما حدث أقدم الشاب على التخلص منها هي الأخرى وتركهما غارقتين في دمائهما ولاذ بالفرار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه ويتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قررت معاقبته بالإعدام شنقا أمس.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل سيدة وحفيدتها

تفاصيل القضية رقم 13395 تعود لسنة 2019 جنايات ديرب نجم والمقيدة برقم 2340 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ضبط «إبراهيم. م. ع. أ. م. ص» 27 سنة عامل في شركة بالعاشر من رمضان مقيم قرية صفط زريق مركز ديرب نجم بتهمة قتل المجني عليها «آ. ع. أ» بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليها ضرباً باستخدام (ضلفة شباك، جاكوش حديدي) مسدداً لها عدة ضربات برأسها وقتل حفيدتها الطفلة «حبيبة. أ. ع» حيث تعدى عليها بالضرب باستخدام جاكوش حديدي مسدداً لها عدة ضربات بالرأس وسرق هاتفا محمولا ومبلغا ماليا مملوكين للمجني عليها الأولى وكان ذلك من داخل مسكنها ليلا.

العثور على الجثتين

وقالت «علا. أ ع. ع» إنها حال اتصالها هاتفيا عدة مرات على المجني عليها الأولى للاطمئنان عليها وعلى حفيدتها المجني عليها الثانية، لم تجد منهما رد فانتقلت لمكان تواجد المجني عليها لاستبيان أمرهما فأبصرتهما غارقتين في الدماء.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

وتبين من تحريات الشرطة وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والمجني عليها الأولى، التي طلبت تحرير عقد زواج عرفي بينهما ، فنشب شجار بينهما على أثر ذلك وتطور إلى اعتداء المتهم على السيدة بالضرب مستخدماً ضلفة نافذة وجاكوش إلى أن أرداها قتيلة، وحال ذلك أبصرته المجني عليها الثانية فقام بتهدئتها ابتداء ثم باغتها بالضرب مستخدما جاكوش خوفا من فضحها لأمره قاصداً إزهاق روحها عقب ما تم سرق الهاتف الخلوي ملك المجني عليها الأولى ومبلغا ماليا ولاذ بالفرار.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق أمس حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.