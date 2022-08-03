السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة «توك توك» بالإكراه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بالاشتراك مع آخر صدر ضده حكم في وقت سابق بالسجن لمدة 5 سنوات.

تفاصيل استدراج سائق توك توك لسرقته

تعود أحداث القضية رقم 18014 لسنه 2017 جنایات ديرب نجم والمقيدة برقم 2840 لسنه 2017 کلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد باتهام «خالد. ش»، هارب، مقيم بناحية ميت أبو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. و«عاصم. ص»، هارب، مقيم بناحية ميت أبو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، لأنهما سرقا وآخر مجهول المنقولات والمبلغ النقدي والمملوكين للمجني عليه «عبده. ث»، تحت الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه إلى أحد الأماكن اير الآهلة، وما أن ظفروا به إلا وأوقفوه حيث أشهر المتهم الأول سلاحه الأبيض، مطواة، متعديا عليه محدثا إصابته فلاذ المجني عليه فرارا وتمكنوا على ذلك من الاستيلاء على التوك توك الخاص به ومبلغ مالي.

السرقة تحت تهديد السلاح

وأفاد المجني عليه، سائق ومقيم قرية المناصافور مركز ديرب، باستقلال المتهمين وآخر مجهول مركبته النارية رفقته بحجة توصيله إلى إحدى القرى المجاورة، وما أن انفردوا به بأحد الأماكن غير الآهلة إلا واستوقفوه بحجة قضاء أحدهم حاجته وحال ذلك أشهر المتهم الأول سلاحه الأبيض متعدياً عليه، محدثاً إصابته، فلاذ بالفرار هرعاً واستولوا بذلك على مركبته النارية وبداخلها هاتفه الخلوي ومبلغ نقدي، وأشار إلى أنه تم العثور على المركبة بناحية مركز ميت غمر.

وتوصلت التحريات الى ارتكاب المتهمين وآخر مجهول الواقعه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت ضدهما أحكاما بالسجن، فيما قام المتهم الثاني بطلب إعادة إجراءات القضية، وتم نظر محاكمته مرة أخرى وصدر ضده حكم بالحبس ٥ سنوات.