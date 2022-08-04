«السياحة» تُلزم الفنادق الشاطئية باستخراج كارت ثبات مكاني لمنع ردم البحر

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنّه وفقًا لتقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة انتشار ظاهرة إقدام بعض الفنادق والقرى السياحية على ردم أجزاء من البحر والبناء عليها، تم توجيه كافة المنشآت الشاطئية باستخراج كارت الثبات المكاني من إدارة المساحة.

وأضاف في بيان صحفي، أن استخراج الكارت يتم عبر خطاب رسمي من جهة الولاية وهي «وزارة التنمية المحلية -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -الهيئة العامة للتنمية السياحية»، مع التأكيد على عدم التعامل المستقبلى مع القرى السياحية القائمة أو المشروعات المستقبلية إلا بعد استخراج كارت الثبات المكاني.

كارت الثبات المكاني بالمجان

وأضاف خلال الخطاب المُرسل إلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وحصلت «الوطن»، على صورة منه ، أن استخراج كارت الثبات المكاني من إدارة المساحة بالمجان لأول مرة مع تحديد القيمة المالية اللازمة لتجديده بمبلغ 500 جنيه مصري.

خطاب لفنادق شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي

ومن جهته أرسل، علاء عاقل، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا لجميع فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، حمل رقم «121»، لعام 2022 معتبرا هذا الأمر هام وعاجل.

يشارإلى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من القرى والمنتجعات السياحية والفنادق الواقعة على شواطئ العديد من المدن السياحية وبخاصة شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح بردم أجزاء من البحر لزيادة مساحة الشاطئ أو لإنشاء مارينا للسفن ما يضر بالبيئة والمظهر الجمالى للشاطئ.