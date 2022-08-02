«غرفة السياحة»: كل ما يتردد عن تعديل قانون الشركات شائعات مغرضة

قالت غرفة شركات السياحة، إن ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة يعتبر «شائعات»، وذلك قبل اجتماعها غدا، بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، لإعلان رفضها لتعديلاته، دون مشاركة الشركات فى مناقشتها.

الشائعات هدفها إثارة الفتنة داخل القطاع السياحى

وحذرت «الغرفة» في تصريحات للصحفيين اليوم، من أن مثل تلك الشائعات، غرضها الأساسي إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة، وبث الفتنة داخل القطاع، وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة، تنال ما يتحقق فيها في كل المجالات، وفي مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية لاقتصادنا القومي.

وطالبت الغرفة أعضائها من أصحاب شركات السياحة، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة، والرجوع إلى الغرفة، للاستفسار عن أية معلومات في أي شأن يخص عمل شركات السياحة خاصة القوانين المنظمة لعملها.

وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بأعضائها من شركات السياحة، سعيا لتسهيل عملها وتحقيقا للصالح العام لاقتصادنا القومي، ولا يمكن أن تقبل الغرفة أي مساس أو إلحاق أي ضرر بتلك الشركات جميعا، وهو ما يلقى دعم ومساندة قوية من وزارة السياحة والآثار، والوزير الدكتور خالد العناني وجميع قيادات الوزارة وكذلك إتحاد الغرف السياحية.

وأكدت اللجنة، أنها على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها وفي حالة وجود أية قوانين تحرص الغرفة على عرضها على أعضاء جمعيتها العمومية وإعطاء المهلة اللازمة لدراسته وعرضه على اللجان القانونية بالاتحاد والغرف التي تضم أعضاء من الجمعيات العمومية والمستشارين القانونيين قبل إقرارها، مشيرة إلى أن قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع، مشددة على انه في حال ورود أي مشروع لتعديل هذا القانون سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية.

وأوضح الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه فور ترديد تلك الشائعات، بادر على الفور بالتواصل مع وزير السياحة والآثار، الذي نفي جملة وتفصيلا صحة تلك الشائعات، التي تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.

وزير السياحة يساند شركات السياحة

وأضاف أن وزير السياحة والآثار، شدد خلال الاتصال، على حرصه على دعم ومساندة كل القطاعات السياحية، وعلى رأسها شركات السياحة حجر الزاوية في تحقيق أهداف الدولة من النمو السياحي.

وأضاف الببلاوي، أن أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، نفى كذلك أن يكون وصل للاتحاد أيا من التعديلات المتداولة، مشددا على حرص الاتحاد على صالح الشركات، والتنسيق مع الغرفة في أية تعديلات بالقوانين المنظمة لعملها.