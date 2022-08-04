نتيجة الثانوية العامة 2022.. بدء تجميع النتائج داخل الكنترول الرئيسي

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 في مراحلها الأخيرة، وجار تجميع النتائج في شكلها النهائي داخل الكنترول الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر، بعد إضافة درجات الرأفة للطلاب، مشيرا إلى أن النتائج مبشرة، ونظام التقييم الجديد سيكشف مستويات الطلاب الحقيقية، الذين أدوا الامتحانات هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الانتهاء من رصد الدرجات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 ستعلن بداية الأسبوع المقبل، وأن الوزارة انتهت تماما من رصد وتقدير الدرجات كاشفًا عدم حصول أي طالب في الشعب الثلاث «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي»، على 100% في المجموع الكلى، ولكن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد.

بدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 20 أغسطس

وأوضح، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستبدأ يوم 20 أغسطس الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. بدء إعداد قائمة الأوائل

وأشار المصدر، إلى أن كل ما يتردد بشأن التلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2022، غير حقيقي، مؤكدا أنه جار إعداد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة في الشعب الثلاث، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، موضحًا أن المعيار الأبرز والأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة هو درجات الطالب في المواد والمجموع الكلي، وحال تساوي أكثر من طالب يتم الترتيب أبجديًا.

وزير التعليم ينفي إضافة درجات رأفة لـ35 ألف طالب

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إضافة درجات رأفة لـ 35 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة 2022: قائلا: «لم يحدث ذلك على الإطلاق، الوزارة تعمل حاليا على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 في شكلها النهائي»، موضحاً أن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، وأن نظام التقييم الجديد سيبين مستويات الطلاب الحقيقية.