غلق كوبري فيصل جزئيا لمدة 3 أيام.. وخدمات مرورية لتسهيل سير المركبات

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال صيانة للفاصل العرضي لكوبري فيصل في الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني، وذلك في إطار سعي محافظة الجيزة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري لتحسين الحركة المرورية.

غلق جزئي لكوبري فيصل

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ الأمر سيتطلب أن تبدأ الشركة المنفذة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراءات الغلق الجزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام، اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/8/2022، وحتى الساعة 7 صباح يوم الأحد الموافق 7/8/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنّ الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

تسهيل حركة السير

ووجّه اللواء أحمد راشد، رئيس حي جنوب الجيزة، ومديرية الطرق، باتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري، كما وجّه مسؤولي الإدارة العامة للمرور بتتخاذ ما يلزم، نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية.

وأوضح أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، نشرت لوحات إرشادية ومرورية بمحيط الأعمال، فضلا عن تعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديرية الطرق في المحافظة، بمراجعة أسوار كوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها، حيث جرى مراجعه الأسوار الحديدية واستعدال الباكيات التي تستلزم استعدال وإعادة تركيبها لضمان أمن وسلامة قائدي المركبات.