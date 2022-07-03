غلق الطريق الزراعي الشرقي «العشي ـ العماري» بالأقصر لمدة أسبوعين

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا موسعا، لمتابعة تنسيق جهود أعمال تنفيذ كوبري تقاطع محور شمال الأقصر مع الطريق الزراعي الشرقي بمنطقة يسى.

غلق طريق «العشي - العماري»

ومن المقرر غلق الطريق الزراعي الشرقي في منطقة «العشي ـ العماري» في الاتجاهين، بطول 3 كيلو مترات لمدة أسبوع خلال الفترة من الساعة 10 مساء 19 يوليو، حتى الساعة 10 مساء 26 يوليو.

وأفاد العقيد عبد العال عارف وكيل إدارة المرور بالأقصر، أنه تم تحديد المسار البديل خلال فترة الإغلاق بحيث يسلك القادم من قنا إلى العشي الطريق يسارا عند مدخل مدينة طيبة، ثم اتجاه المطار وصولا إلى ميدان النافورة، ثم يمينا باتجاه كمين العماري ثم يسارا إلى البغدادي بالطريق الزراعي الشرقي والعكس.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، على الالتزام الدقيق بالتوقيتات المحددة وتنسيق الجهود بين كل الأجهزة المختصة للتغلب على أي معوقات.

حملات تفتيشية لمنع ذبح الأضاحي في الشوارع

في سياق آخر، شنت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور فتحى سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة الغذاء.

وأوضح «سلمي»، أنه تم وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، كما تم تكثيف حملات التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز مدن محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحي في الشودار والأسواق حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية.