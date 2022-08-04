وزير التموين: تشديد الرقابة على محال الأوكازيون الصيفي 2022

ينطلق الأوكازيون الصيفي 2022 بعد أربعة أيام وتحديدا يوم 8 أغسطس الجاري، إذ تستمر مديريات التموين في استقبال طلبات أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة لاستخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون من أجل تنشيط التجارة ‏الداخلية والتخلص من الراكد بالمحال التجارية وهو الهدف من التصفيات الموسمية.

تشديد الرقابة على محال الأوكازوين الصيفي 2022

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات بمتابعة ‏جودة السلع في المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2022 للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏

وشدد وزير التموين على تكثيف الرقابة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازوين للتأكد من عرض ‏سعرين للسلعة قبل وبعد التخفيض من أجل التوضيح للمواطن نسبة التخفيض المشارك بها المحل على كل سلعة.

4000 محل تجاري

فيما أكدت وزارة التموين أن المحال المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر فقط على محال الأحذية والملابس، إذ تشارك أيضا محلات الأدوات والأجهزة المنزلية وجميع المحال التجارية المختلفة في التخفيضات بناء على رغبة كل محل، إذ لا تجبر الوزارة المحال على الدخول في الأوكازيون.

وبلغ عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الصيفي العام الماضي 2021 إلى 3500 محل، وتتوقع الوزارة تخطي عدد المحال المشاركة في أوكازيون 2022 عن العدد السابق، إذ من المرتقب بلوغ عدد المحال المشاركة هذا العام عن 4000 محل تجاري في أنشطة مختلفة.

ويحق لكل محل تجاري الحصول على تصريح الاشتراك في الأوكازيون لمدة 15 يوما، بعد التقدم برخصة المحل إلى مديرية التموين التابع لها المحل في النطاق الجغرافي له لاستخراج التصريح، إذ تحذر الوزارة المحال التجارية من إعلان تخفيضات للمواطنين خلال فترة التصفيات دون الحصول على تصريح رسمي.