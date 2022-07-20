«التموين» تعلن بدء الأوكازيون الصيفي 8 أغسطس لمدة شهر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2022، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 /8 /2022، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا، على موافقة من مديريات التموين الداخلية، الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

تخفيضات تصل إلى 50%

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير، أن الهدف من الأوكازيون، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تتراوح من 25- 50%؜ كما حدث العام الماضي.

وأشار كمال، إلى أن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن، فهو فرصة سانحة للتاجر أيضا، الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته، مضيفا أنه كل عام، يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي، ما يزيد عن 3500 محل.

متابعة السلع المعروضة

وأكد أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط)، وغيرها من الأنشطة التجارية، منوها بأن وزير التموين وجه مديري المديريات، بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، مشددا على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالاسعار المعلنة، والتخفيضات الموجودة.