التموين: الأوكازيون الصيفي ينطلق بعد 4 أيام.. وتوقعات بمشاركة 3500 محل
كتب:
وفاء الصعيدي
09:59 ص | الخميس 04 أغسطس 2022
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي»، ستبدأ في 8 أغسطس الحالي.
تنشيط التجارة الداخلية
وصرح المتحدث باسم وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ مديريات التموين تستقبل أصحاب المحلات التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الأوكازيون، بهدف تنشيط التجارة الداخلية، والتخلص من الراكد في المحلات التجارية.
توقعات بمشاركة 3500 محل في الأوكازيون
وأكد كمال، أنّه يتوقع وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون هذا العام إلى 3500 محل، كما حدث في العام الماضي، مؤكدا أنّ الأوكازيون لن يقتصر فقط على محلات الأحذية والملابس، بل يشارك فيه محلات الأدوات المنزلية وغيرها من الأنشطة الأخرى، شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء احتياجاتهم من السلع، خاصة وأنّ التخفيضات بالأوكازيون تكون كبيرة، ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجّه مديري المديريات بمتابعة جودة السلع والتزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بعرض سعرين، الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد بدء التصفية، إضافة الى جودة السلع المعروضة في المحلات المشاركة بالاوكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات.