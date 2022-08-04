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التموين: الأوكازيون الصيفي ينطلق بعد 4 أيام.. وتوقعات بمشاركة 3500 محل

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وفاء الصعيدي
09:59 ص | الخميس 04 أغسطس 2022
وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي، معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي»، ستبدأ في 8 أغسطس الحالي.

تنشيط التجارة الداخلية

وصرح المتحدث باسم وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بأنّ مديريات التموين تستقبل أصحاب المحلات ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة في الأوكازيون، بهدف تنشيط التجارة ‏الداخلية، والتخلص من الراكد في المحلات التجارية.

توقعات بمشاركة 3500 محل في الأوكازيون

وأكد كمال، أنّه يتوقع وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل، كما حدث في العام الماضي، مؤكدا أنّ الأوكازيون لن يقتصر فقط على محلات الأحذية والملابس، بل ‏يشارك فيه محلات الأدوات المنزلية وغيرها من الأنشطة الأخرى، ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء ‏احتياجاتهم من السلع، خاصة وأنّ التخفيضات بالأوكازيون تكون ‏كبيرة، ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن، ‏مشيرا إلى أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، يوجّه مديري المديريات بمتابعة ‏جودة السلع والتزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بعرض ‏سعرين، الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد بدء التصفية، إضافة الى جودة السلع المعروضة في المحلات المشاركة ‏بالاوكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.