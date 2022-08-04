موعد وشروط الأوكازيون الصيفي في سوهاج.. 14 يوما فقط لكل محل

بدأت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تلقي طلبات الإشتراك بفترة الأوكازيون الصيفي الذى يبدأ من 8 أغسطس الجاري ولمدة شهر، ويمكن لكل محل أو منشأة تجارية المشاركة لمدة 14 يومًا من بداية الإشتراك، ويتم استقبال البيانات حتى 8 أغسطس الجاري.

شروط المشاركة بالأوكازيون الصيفي

وأوضحت هالة أبو الفتوح عبد الرحيم، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارية بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أنه على المنشآت والمحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون لهذا العام بمحافظة سوهاج، تقديم طلب إلى إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفق به صورة ضوئية لصاحب المحل أو المدير المسئول عنه، وصورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري، وطلب تصريح أوكازيون لكل محل مشترك مدون به نسبة الخصم المقرر تطبيقها داخل المحل خلال فترة الأوكازيون، ويتم تسليم طلب الأوكازيون لتصويره من الإدارة، مع إرفاق دمغة فئة جنيه واحد و2 نموذج تصريح أوكازيون لكل محل مشترك ويتم تصويره من الإدارة أيضا.

البيانات المطلوبة للمشاركة في الأوكازيون

ويضم طلب المشاركة بـ الأوكازيون البيانات الرئيسية للمنشأة التجارية ومالكها ونوع السلع المعروضة ونسبة الخصم لها ومدة الإشتراك بالأوكازيون الصيفي والسجل التجاري للمنشأة ورقم البطاقة الشخصية لمالك المنشأة التجارية ووسيلة تواصل به، وعنوانه، مع تعهد المالك بالإلتزام بشروط ولوائح الأوكازيون، حيث تحدد الإحتفاظ بقسائم البيع والشراء للمعروضات والإعلان عن السعر قبل وبعد الخصم مع توضيح نسبة الخصم.