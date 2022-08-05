«الصحة» توجه رسالة عاجلة بشأن حماية القلب والدماغ والرئة من كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا رسميًا لها، وجهت من خلاله رسالة عاجلة للمواطنين بشأن حماية القلب والدماغ والرئتين من تأثير فيروس كورونا، وقالت الوزارة، إنه لابد من الحصول على اللقاحات سواء الجرعة الكاملة أوالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لجماية المواطنين من تأثيرات الفيروس التاجي على أجهزة الجسم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا تحمي من متلازمة ما بعد كورونا التي تصيب 30% من المواطنين، لافتة الى أن متلازمة ما بعد كورونا تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة والحمى والسعال والصداع والتعب والإرهاق والنهجان وتكسير العضلات ومشاكل في القلب، لذلك على المواطنين الإسراع في الحصول على اللقاحات وعدم التخوف أو القلق بشأن أي نوع من أنواع اللقاحات.

متلازمة ما بعد كورونا

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك توسعات في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن جميع مراكز تلقي لقاح كورونا والوحدات الصحية بها جميع مراكز تلقي لقاح كورونا ولا يوجد نقص في أي نوع من أنواع اللقاحات سواء للمسافرين أوغيرهم.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابعت وزاة الصحة والسكان،أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات وكذلك الوفيات، وعلى المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين بعد لمس الأسطح الخارجية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.