الخطوات المطلوبة للحصول على قرض مستورة من بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، زيادة الحد الأقصى الخاص بتمويل «قرض مستورة» المخصص للسيدات المعيلات في صورة مشروعات، ليصبح 50 ألف جنيه، بدلًا من 30 ألفا، على ان تكون مدة السداد 3 سنوات، وبعدها زادت عمليات البحث عن كل ما يتعلق بالقرض بعد الزيادة الجديدة لقيمته المالية، إضافة إلى الشروط المرتبطة به والمستندات المطلوبة.

وفي إطار الخدمات المتواصلة المقدمة من بوابة «الوطن»، نستعرض من خلال التقرير التالي، التفاصيل والمعلومات والشروط الخاصة بالحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب القرض، على أن تكون سارية.

- كتابة البيانات في «نموذج 1» في أي من فروع بنك القاهرة أو المحافظات.

- تقديم بحث اجتماعي من خلال الشؤون الاجتماعية او لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

- صورة من الرقم التأميني لطالب القرض.

- بيان معاش إن وجد.

- صورة من إيصال مرافق «كهرباء، غاز، مياه» على أن يكون حديث.

- يجب أن تكون المستندات والأوراق المقدمة، موقعة ومختومة بشكل رسمي، بختم لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنّ القرض يستهدف السيدات من سن 21 إلى 60 عامًا، شرط التمتع بحسن السير والسلوك، والسمعة الحسنة، من خلال الاستعلام الميداني، مشيرا إلى أنّ التمويل بأقل عائد، وسيعمل على تشجيع السيدات لبدء المشروعات الخاصة بهم، بعد تدريبهم على إدارة المشروعات.

وأكمل بنك ناصر، أنّ قرض مستورة يساهم في مشروعات التنمية، خاصة مع تنوع الأنشطة الخاصة بالمشروعات بين «تجارية، الإنتاج الحيواني، المشروعات المنزلية، والمشروعات الخدمية».